La China Suárez contrataca: le pidió a Benjamín que "mirara a Jelinek"

Karina Jelinek encendió la mecha cuando reveló que estando en Miami el actor chileno Benjamín Vicuña la observó de manera libidinosa mientras estaba con La China Suárez al lado.Karina Jelinek"Una vez me lo encontré desayunando en el Hotel Faena de Miami. Yo estaba con mi amiga Majo (Martino). Y él se daba vuelta parar mirar, y mi amiga me decía 'qué te tiene que mirar si esta con la novia'", había contado hace algunas semanas.Aunque tarde, fue la propia China quien salió a responderle a la modelo. "Sí, eso pasó pero estábamos juntos en Miami y fui yo la que le dijo a Benjamín 'mirá esta Jelinek, ¡que linda es!'. Los dos nos quedamos mirándola, pero parece que ella no me vio", aseguró con un dejo de ironía.