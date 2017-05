Fede Bal y Laura Fernández, ¿se suman al Bailando?

"Si vamos,o no esperen ver rendición de cuentas ni explicaciones", advirtió.



"Estamos en charla, nunca está cerrada la puerta, además Ideas del Sur es nuestra casa", precisó en entrevista con La Once Diez.



Al tiempo que argumentó que "a Laura y a mí nos dio muchísimo y nos sirvió mucho a nuestra carrera". "Si este año estamos o no, es una decisión más que nada personal, de Laura y mía", expuso en la nota.



Y enseguida advirtió que "en caso de que participemos, si lo que esperan ver este año son explicaciones o rendición de cuentas, no va a suceder". "Si lo hacemos es porque la empresa nos dio muchísimo y nos encanta bailar, no estamos lejos, pero no estamos confirmados", sugirió.