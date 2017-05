Cubero sigue hablando de Nicole: "No es la que estuvo 9 años conmigo"

"Esta crisis viene de hace un año. Ella volvió a ser la que conocí. No la que estuvo nueve años conmigo. La crisis hizo que retrocediera. Yo me encargué que sea feliz durante nueve años. Intentamos haciendo terapia de pareja. Intentamos por muchos medios para que ella pueda ver con claridad el tema de la crisis. Llegamos a la conclusión que teníamos que separarnos", contó a Infama.Y siguió: "Estoy concentrado en que mis nenas no vean nada en la televisión. Ella no va a poder nunca hablar mal de mí. Siempre la acompañé y estuve a su lado. Con el tiempo el amor se puede desgastar".Uno de los momentos más difíciles fue la charla con las hijas. "Tuvimos una charla con las niñas, fue muy dura. Hay que pensar en cómo contenerlas a ellas. Ella lagrimeó. Estamos atravesando un momento muy difícil. Estamos muy unidos para sacar todo adelante", relató."Fue el gran amor de mi vida. No sé si me voy a volver a enamorar. Porque esto es algo muy fresco. Hay que ver como llevamos esta situación. Hace más de un mes que estamos separados. Me duele la situación. Yo le exigí que habláramos con las nenas y con ustedes antes de que viaje para evitar todo esto. No me supo escuchar. Estaba muy desbordada. Hace un tiempo que viene así", detalló.