El difícil momento de Alfredo Casero: "No doy más"

Alfredo Casero atraviesa un momento difícil. Tras conocerse su internación para realizarse un bypass gástrico, el actor sufrió algunas complicaciones a pesar de intentar ponerle humor a la situación con una foto impactante.



El actor lleva más de un mes internado al tener algunos problemas para asimilar los alimentos, por lo que tuvo que operarse otra vez. No obstante, Casero hizo su programa radial desde la clínica y habló de la situación. "Hace treinta y pico de días que estoy internado. Hoy me tienen que volver a operar. Estos días fueron bastante duros para mí, estoy extrañando algo de comer, algo de tomar. . . Hace treinta y pico de días que no tomo nada", explicó.



"Estoy diciendo cosas terribles porque como me voy a morir, me chupa un huevo", expresó el actor antes de dar por terminada la transmisión por sentirse mal. "Me voy a acostar porque estoy pasándola mal y la verdad es que me doy cuenta de que todas estas porquerías que pasan me están haciendo cada vez peor. Yo no sigo. Me despido, mil perdones pero no puedo más, no quiero dar pena ni darles alegría a los que esperan mi deceso".

Fuente: Exitoína