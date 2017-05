Absolvieron a los acusados por el robo millonario de las joyas de Mirtha Legrand

El robo había ocurrido en diciembre de 2010 y la fiscal Dafne Palópoli que estuvo a cargo de la causa durante el juicio había pedido 6 años de prisión para Lina Díaz, por encontrarla responsable del robo, mientras que para Orlando Jiménez, el hijo de la mujer, 5 años, y para el marido, Jorge Petrak, la absolución.



Este jueves la jueza Ana Dieta de Herrero del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 dictó la absolución de los tres acusados al no encontrar pruebas suficientes como para incriminarlos y pidió extraer del expediente el testimonio de una testigo que señaló a Díaz como la responsable del robo.



Tras conocerse la sentencia absolutoria y al salir de los Tribunales, la exempleada de actriz dijo ante la prensa: "Le mintieron a Mirtha. Le contaron algo que nunca pasó. Yo la quiero, y ella me conoce. Fueron muchos años de trabajar juntas y ella sabía que yo no tenía nada que ver".



"Para mí han sido duros estos 7 años de persecución y mentira para perjudicarme. Todos los que me conocen saben que soy una mujer de trabajo y ahora voy a tener que empezar de nuevo", agregó Díaz, quien además dijo que Mirtha "nunca me acusó".



Luego del fallo, la fiscal Palópoli contó en declaraciones al canal de noticias TN que la sentencia del TOC N°25 la "tomó por sorpresa" ya que para ella, por la instrucción de la causa, "estaban todas las pruebas para condenarlos".



"Las pruebas eran contundentes contra la señora Lina Díaz y su hijo. Ella no se llevó las joyas, lo que hizo fue entregarle las llaves del departamento a los ladrones. Era la única, junto con otra colaboradora de la señora Mirtha Legrand, que tenía las llaves del departamento y de la puerta de entrada al edificio", señaló la fiscal.



En tanto, al referirse al marido de Díaz, Palópoli explicó que no participó directamente del hecho y que por eso no lo acusó como responsable. Tampoco pudo acusarlo de encubridor por el vínculo que tiene con la principal acusada.



Albino Stefanolo, abogado de la exempleada de Legrand, comentó al salir de los tribunales que "no había pruebas para condenarla y era todo tirado de los pelos".



"Ahora queremos saber quién plantó el anónimo falso", sentenció Stefanolo al referirse a un mensaje que recibieron en la fiscalía cuando el juicio ya había arrancado y en el que se mencionaba a dos personas que ya están muertas y que habrían estado vinculadas al robo y a Díaz.



En el mensaje se afirmó que la novia de uno de los ladrones tenía el anillo de casamiento de Legrand, pero ese anillo nunca apareció.



En ese momento, la fiscal Palópoli le solicitó a la jueza Dieta de Herrero incorporar como prueba el anónimo y citar como testigos a las novias de los ladrones identificados y que murieron después de los hechos investigados.



Según el anónimo, los ladrones que participaron del robo y que murieron poco después son Marcos Andrés Berón González y Maximiliano Castany.



Berón González fue encontrado asesinado de un tiro en la cabeza el 18 de junio de 2011, seis meses después del robo a la diva de la televisión.



En el anónimo también se dice que hubo otros dos ladrones que participaron en el robo que sufrió Legrand, pero el denunciante decidió no identificarlos porque están "vivos".



En el papel que fue escrito en computadora y que fue leído en una de las audiencias del debate, también se afirmó que "la mucama (por Lina Díaz) les pasó las llaves de la casa de la 'vieja'".



Por su parte, Mariana Gallegos, la abogada de la diva de los almuerzos, se mostró molesta este jueves con la absolución de los acusados: "Estoy enojada. Pero este es el sistema judicial que tenemos. La fiscal acusó al igual que el fiscal de primera instancia, pero la jueza decidió otra cosa".



En tanto, la fiscal Palópoli anticipó que va a esperar los fundamentos de la sentencia para saber si presentará o no la apelación del fallo.