"Casa Valentina", en Paraná: "El Teatro es maravilloso", dicen actores

Bajo la dirección de José María Muscari, se presentó este jueves en el Teatro 3 de Febrero la obra "Casa Valentina". Durante el espectáculo hay siete hombres que en una casa de fin de semana sacan, literalmente, afuera la mujer que llevan adentro y todo se complica.



Se basa en una historia real ocurrida a principios de los años 60´ en Estados Unidos y, pese a ser una obra divertida que hace reír hasta llorar, invita a la reflexión.



En diálogo con el programa Buenas Noches de Elonce TV, el actor Mario Pasik, primeramente aseguró que "no quiero dejar pasar que soy un casi gurí, mis viejos son entrerrianos: mi papá de Basavilbaso y mi mamá de Ubajay. Tengo un recuerdo y conexión muy cercana con la provincia".



Luego, sobre la obra, contó que "desde que empezó la gira estamos recibiendo un apoyo muy grande de la gente y creo que el espectáculo lo merece. Se habla de ética, principios, fidelidad, el público se divierte muchísimo y se lleva mucho más. El mensaje padre de la obra es la aceptación. Nadie pide que uno se convierta en lo que ve sobre el escenario, quien lo sienta lo siente, pero lo que pasa es una enorme aceptación".



Por su parte, el actor Boy Olmi, consideró que "aceptar al diferente es algo que a los argentinos nos haría mucho bien, al mundo en general, y por eso la gente se conmueve tanto. La anécdota, que tiene que ver con la sexualidad de los personajes, es el disparador de algo mucho más amplio. Por eso la obra es inteligente, porque siendo tan divertida se torna universal cuando empieza a hablar de esa aceptación, eso que no nos animamos a hacer, eso que reprimimos porque la sociedad, porque nuestros padres, porque alguien dijo que no estaba bien visto. Eso hace reflexionar muy profundamente".



Ambos consideraron que el Teatro 3 de Febrero es "maravilloso" y manifestaron que "es un placer visitar Paraná".



Además, dijeron que "el teatro es una fiesta arriba del escenario y se extiende al público, que lo ve con fervor, aplauden, se ríen y terminan muy emocionados. Genera mucha curiosidad pero trasciende la anécdota y habla de temas mucho más profundos como el permiso de cada uno a ser quien quiere ser. El público se conmueve y termina llorando o aplaudiendo de pie porque eso nos toca a todos". Elonce.com