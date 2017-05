Susana se suma al "touch and go": "Salgo y tengo mis cositas"

Susana Giménez blanqueó por primera vez que si bien está soltera, eso no indica que no tiene sus affaires relajados por ahí.Ella, en verdad, durante una entrevista con la revista Gente llamó a esos romances freelance o a esos "touch and go" (como bautizó Moria) como "cositas". Eso sí, bien cauta no dio nombres ni pistas de los afortunados."Salgo, tengo mis cositas", afirmó pero luego puso un stop. "Lo que detesto es la convivencia. ¿Cuándo entenderá la gente que eso destruye por completo a las parejas?", disparó la rubia.Me gustan los hombres más que nada en el mundo, pero no tanto como para volver a vivir con uno. El baño, el televisor y el tiempo ya son solo míos, para siempre", sentenció.Además se definió como "traviesa en el amor", en el sentido de que ha sido infiel. "¿Si tuve una doble vida? A veces sí. Tuve por ahí algún affaire con alguien estando en pareja. Pero eso es más común de lo que creemos. Es que yo he sido muy traviesa en el amor. Igual, a esta altura de mi vida conozco tanto a los tipos que no me enamoro ni loca". Fuente: (RatingCero).-