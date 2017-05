El temor y la esperanza de Natalie Weber tras superar el cáncer de mama

Foto 1/10 Foto 2/10 Foto 3/10 Foto 4/10 Foto 5/10 Foto 6/10 Foto 7/10 Foto 8/10 Foto 9/10 Foto 10/10

Recuperada de un cáncer de mama, Natalie Weber se siente fortalecida y lista para enfrentar el resto de su vida. Esto incluye la vuelta a Europa en septiembre cuando su marido, el futbolista Mauro Zárate, se recupere de una lesión que sufrió en febrero. También su trabajo como empresaria (tiene una línea de ropa y otra de cremas antiage), su tarea diaria como mamá de Mía (5) y Rocco (2) y el cuidado de su imagen: hoy se someterá a una cirugía estética para cambiar sus prótesis mamarias.



-¿Lo hacés por algún motivo en especial?

-Antes que me detectaran cáncer el año pasado, quería cambiármelas porque después de tener dos hijos y amamantar, no quedan igual, pero no pude hacerlo, recién ahora puedo. Las prótesis están perfectas, pero quedaron chicas.



-¿Y cómo estás de la enfermedad? ¿Seguís en tratamiento?

-Bien, ya no hay más enfermedad, el año pasaron me operaron, hice treinta sesiones de radioterapia y listo. Más adelante me voy a hacer una mastectomía para reducir los riesgos, pero todavía no me siento preparada psicológicamente.



-¿Seguís con miedo?

-Si, uno se acostumbra a vivir con ese fantasma. Después de atravesar o superar una enfermedad, el fantasma de la muerte cada tanto vuelve a la cabeza y me aterra, pero por suerte, como nunca dejé de hacer terapia puedo repuntar rápido. Nunca necesité antidepresivos, puse mucha fuerza de voluntad. Mis hijos fueron la fuerza.



-¿Querés tener otro hijo?

-Por un lado, siento que después de haberme sentido tan cerca de la muerte, tengo la necesidad de dar vida, más habiendo perdido un embarazo hace poco. Pero, por otro lado, me da miedo por todo el cambio hormonal y porque Rocco todavía es muy chico y me gustaría disfrutarlo más. De todos modos, ninguna sería una opción a corto plazo.



-Cuando te detectaron el tumor dijeron que lo tenías hacía tiempo, ¿no te hacías controles seguido?

-Eran tres tumores y muchas microcalcificaciones agrupadas, era una lesión in situ, pero bastante grande, casi 4 centímetros tenía en total. Me dijeron que eso lo tenía más o menos desde hacía tres años. Mis controles eran seguidos, pero nunca me había hecho una mamografía porque tengo 30 años y no estoy en edad de hacérmela. Eso depende del criterio médico. Lo mío no salió en ecografía, salió en la mamografía que me la había hecho porque quería cambiarme las prótesis, justamente.



-Te dijeron que podía haber sido por una angustia, ¿pensaste algo con respecto a eso?

-Me salió hormonalmente negativo y genéticamente no habían casos de cáncer de mama en la familia, entonces me dijeron que pudo haber sido un poco de estrés o una angustia muy grande... La verdad que no tengo ni idea, todos en la vida pasamos por momentos angustiantes o de estrés y yo, como todo el mundo, pasé por momentos muy tristes y muy felices también. Si realmente fue a causa de eso, no sé qué pudo habérmelo provocado.



-¿Cómo te acompaña Mauro en todo esto?

-La verdad que demostró ser un hombre con todas las letras, la pasamos muy feo, tuvimos momentos muy tristes, se cargó todo al hombro, se vino desde Italia. Fue y es un compañero increíble, me sostuvo como nadie, me hacía reír... Me alivianó el dolor y afrontó el miedo conmigo.



-¿Sigue lesionado? ¿Cuándo vuelve a jugar?

-Está lesionado, se rompió el ligamento cruzado, lo operaron en Barcelona y vino a hacer la rehabilitación a la Argentina. En septiembre, puede volver a jugar. Tiene contrato por dos años más en el Watford de Londres.



-¿Te gusta vivir allá?

-Londres no me gusta nada, para vivir es muy feo. Es una ciudad triste y fría. Sé que es pintoresco, pero el clima no ayuda y con hijos chicos no podés hacer ningún plan porque siempre llueve y hace mucho frío. A las tres de la tarde ya es de noche y no existe el verano. Además, es difícil convivir con ingleses. Fuente: (La Nación).-