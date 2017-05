A los 40, se siente "súper bien" y lo demostró con fotos muy sensuales

Daniela Urzi quedó involucrada en medio del escándalo por la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero. ¿El motivo? Se rumorea que su marido Pablo Cosentino es el tercero en discordia en esta historia."Me da mucha tristeza los periodistas que con un 'supuesto' intentan arruinar familias. Sepan que Dios y el Karma existen", declaró la modelo sobre este trascendido en un mensaje de WhatsApp que le envío al periodista Tomás Dente. "Espero que sepan respetar las familias que están intentando arruinar", agregó, muy enojada.El delantero de Vélez confirmó que desde hace un mes se distanció de la modelo, luego de diez años de relación. Pero aseguró que siguen viviendo bajo el mismo techo para contener a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Tanto Cubero como Nicole negaron que hubiera un tercero en discordia.Desde hace seis años, Daniela Urzi se instaló en Miami junto con el representante de futbolistas y su hijo Thiago. Antes de que se desatara este escándalo, la modelo fue entrevistada pory se refirió a su relación con el empresario: "Con Pablo estamos juntos desde 2006 y nos casamos en 2008. Nuestros trabajos siempre implicaron viajar bastante; entonces, el hecho de no estar todos los días juntos le dio a la pareja un ritmo que está bueno. Nos extrañamos y ansiamos el reencuentro. También tenemos nuestras salidas solos, al menos una vez por semana".Además, en la revista publicaron una producción de fotos muy sensuales que demuestran que a pesar del paso del tiempo, su belleza sigue intacta. "Aunque ya tengo 40, me siento súper bien conmigo misma. No me desvela el paso del tiempo. Tampoco tengo complejos o inseguridades con mi cuerpo. Siempre tuve una estética flaca, y soy así genéticamente, por lo que resulta fácil mantenerme en forma", declaró Urzi.Por último, reveló que tiene planes de volver al país: "Me encanta Miami, pero volvemos porque creo que mi hijo debe criarse alrededor de sus abuelos, tío y primos. Mis padres ya están grandes y deseo compartir más tiempo con ellos. Falta tan poco que ya me ilusiono con que Pablo lleve a Thiago a la cancha y reencontrarme con mis amigas".