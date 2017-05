Scioli anunció que será padre y Gisela Berger dijo que él quería que abortara

Espectáculos Las fotos de la rubia y la morocha que se pelean por Scioli

Luego de la polémica que se generó por una presunta ruptura de pareja entre Scioli y Berger a partir de una supuesta infidelidad del exfuncionario provincial con la vedette Sofía Clérici, el candidato presidencial en 2015 dio que está "pasando un desafío hermosos. A los 60 años vuelvo a ser padre. Que Dios me ilumine. Gisela está embarazada y es normal que pase esto (el enojo de la modelo) porque tiene su sensibilidad", precisó en declaraciones a la señal de cable América 24, aunque la futura mamá horas después indicaría que "no" quiere seguir adelante con su relación de pareja.Scioli negó que haya una tercera en discordia en su relación con Berger y se permitió bromear con su latiguillo de cabecera cuando era gobernador y candidato presidencial al señalar: "Que el bebé venga con un país mejor. Yo decía con fe, con esperanza, con optimismo y ahora fue más que nunca con fe, con esperanza, con optimismo".Asimismo, agregó: "En primer lugar, no hay ninguna tercera en discordia. Sofía Clérici es una amiga y ella misma ha hecho referencia que no pasó nada y que a veces con sus amigos, manda fotos porque promueve su ropa interior. En ese sentido, como toda mujer merece mi respeto pero diferenciemos las cosas".Scioli realizó esas declaraciones en referencia a los chats subidos de tono que tenía con la modelo y que hizo público su novia, muy enojada."Esto nos da un emoción muy fuerte y también miedo porque yo tengo 60 años. Es todo un desafío por delante. Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para ser un buen padre y poner lo mejor de mí", cerró.Scioli será padre por segunda vez, ya que tuvo una hija, Lorena, de 39 años, fruto de su relación con Margarita Rentería Beltrán."Gracias, pero sinceramente no puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, Daniel no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación y no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento", precisó la modelo.Berger sostuvo en declaraciones al portal Ciudad.com que "no estaba enterada de que él iba a dar esta noticia ahora", ya que "pasaron tres meses sin poder contarle a absolutamente nadie del tema"."Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, 'No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?', refiriéndose a un aborto. Es una locura todo, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy completamente en shock", indicó la futura mamá.Además, indicó que está "muy enojada" con el exmandatario provincial y señaló: "Está planteando 'la familia feliz' cuando lo único que hizo hasta ahora. . . no, no, no entiendo. Te juro que estoy completamente sacada y nerviosa, con la panza dura. El otro día que pasó lo de Sofía me puse a llorar mientras manejaba y me podría haber pasado cualquier cosa. Tuvo cero cuidado, nada de sensibilidad y ahora esto".En referencia al embarazo Berger reveló que lo sabía "solo" su mamá y agregó: "Daniel me pidió que no se lo diga absolutamente a nadie y ahora él lo cuenta sin hablar conmigo. No me dijo nada y más allá de eso, él quería que me haga un aborto. Hizo todo lo posible, esperar y que yo no se lo dijera a nadie. Es una locura lo que está haciendo, estoy en shock. No puedo seguir hablando".La modelo, de todas formas, advirtió que ahora es ella "la que va a romper el silencio"."Realmente no lo puedo creer, estoy sin palabras y cada minuto que pasa, es un momento peor. Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría. . . quería que me haga un aborto aborto", sostuvo.Además, añadió: "Ya pasé los 3 meses. Me rogaba que no dijera absolutamente nada del tema y, como te dije, yo ahora tengo que ponerme a explicar a mi familia. Sumado a esto, yo tuve una situación muy complicada el día que pasó lo de Sofía Clérici cuando tuve que ver todo eso. Es inexplicable"."Por supuesto que no voy a seguir en pareja con él. No lo quiero ni ver. No me llamó nunca más. No estaba pendiente de mí en absoluto. Yo estoy sola en Buenos Aires y no estoy al cuidado de absolutamente nadie. Estoy sola", cerró.