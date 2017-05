Rocío Oliva, Centurión y la traición: "Los traidores merecen la muerte"

Luego de que surgieran rumores de que Rocío Oliva estaría manteniendo un romance con el jugador de Boca Ricardo Centurión, Diego Maradona rompió el silencio y habló de "traición".

"Las cosas no venían bien, pero tampoco era para traición, hace mucho dejé de salir de joda. Pero bueno, cada uno con su edad", remarcó el ex entrenador de la Selección Argentina en Radio La Red. Y luego agregó: "Mi mamá me dijo una vez que cuando uno piensa que tu mujer te cagó es porque ya te cagó".



Por otro lado, Maradona descargó su furia con una picante frase: "Un día el Che Guevara dijo que los traidores merecen la muerte. No voy a ir como John Wayne a matar gente, pero tienen que pagar. Y que se acuerden que soy escorpiano y no perdono. Yo no mando a apretar a nadie, tengo dos huevos más grandes que un toro para ir mano a mano".

Además remarcó que él no traicionó y añadió: "Yo no tengo el teléfono de una mujer en mi agenda, salvo Dalma, Giannina, Claudia, Jana y Verónica. Además, no le miro la mujer a nadie".