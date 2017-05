¿Nicole le fue infiel a Poroto?: Los rumores sobre terceros en discordia

Nicole Neumann y Fabián Cubero ya no están más juntos. La modelo y el futbolista pusieron fin a su relación tras diez años de amor y tres hijas en común.Recientemente, un fuerte rumor, que comenzó a circular por los medios, indicaba que hubo un tercero en discordia entre ellos. En diálogo con el periodista Tomas Dente en Nosotros a la mañana, la bella rubia se encargó de desmentir dicha información.. Cuando el panelista del ciclo de El Trece le consultó por esa persona, Nicole respondió: "No lo conozco, sé quién es, pero. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas".. Necesito protegerlas a ellas. La grande ya lee y le llegan los comentarios", añadió la modelo, que está tratando de resguardar a sus pequeñas de lo que digan de la relación de sus padres en los medios.Según dijo Yanina Latorre,"Nicole Neumann está noviando con un hombre casado, un representante de jugadores de fútbol. En abril, cuando viajó con su hermana a New York, se encontró con él tres días", arrancó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana y luego agregó: "Esta vez le salió el tiro por la culata, porque le dijo a Cubero que se iba a Alemania a ver al padre y en realidad se fue a Milán, en el mismo hotel que él, que está casado con Daniela Ursi".A Cubero le habría llegado un mensaje notificándolo de la situación y según agregó Latorre, lo que más le molestaría al futbolista, teniendo hijos en común con Neumann, es la mentira: "Ella le dijo que se había ido en un aerolínea en económica con un pasaje que le había pagado el padre y se fue en otra y en primera".Sin embargo, Jorge Rial redobló la apuesta y aseguró que el tercero en discordia no sería el marido de Daniela Urzi, quien sólo sería una pantalla para tapar la verdadera relación de la rubia con un político."Se habla de Pablo Cosentino. Me parece una excusa, ¿se esconde algo de más nombre? Sí,. Es fácil ir por el lado de Cosentino, acá hay otra historia, más pesada y más escandalosa", dijo el conductor al abrir el programa.Nicole aún se encuentra de viaje y según dijeron en El diario de Mariana, adelantaría su regreso. Una vez que llegue a Buenos Aires, Cubero se iría de la casa que compartían hasta ahora.Sobre cómo le llegó la información, Latorre explicó que se trató de un mensaje anónimo que le enviaron a través de las redes sociales y que de ahí en más comenzó a chequearlo, cosa que no le resultó difícil, porque tiene mucha gente en común con los involucrados.La panelista de Los ángeles de la mañana también se refirió a la presunta relación entre la rubia y el político: "Se habla de dos personas. Yo te digo que el presente hoy es Pablo, si el ministro quedó o no, no sé. Yo ese dato lo tengo como del año pasado".