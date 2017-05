Florencia iniciará acciones legales contra la madre de Jorge Ibáñez

Hace unas semanas Mabel Ibañez visitó el piso de Intrusos en donde contó que, al momento de la muerte del diseñador, Flor de la V y su hijo Jorge estaban distanciados por cuestiones económicas. "Mi hijo le prestó dinero y ella nunca me vino a decir nada. Jorge era incapaz de decir que no y se han abusado", había dicho la mujer. Sin embargo hoy, en el mismo programa, la vedette salió a defenderse y contó que iniciará acciones legales contra la madre de su amigo."Voy a ir a juicio contra Mabel Ibañez", declaró. "Si ella asevera que yo le debo plata al hijo y tiene un papel, entonces que lo presente y lo demuestre, y sino que pida disculpas públicas. Yo quiero que se sepa la verdad", dijo mientras aseguraba que no solo estaba enojada sino también dolida. "Al principio yo no quería hablar de ella por el cariño que le tengo a Jorge, pero después de toda esa saña ya no me quedo callada. Yo me enteré de estas acusaciones porque me contó Pablo, no suelo leer ni mirar nada de lo que se dice sobre mí. Cuando terminó de relatarme todo lo que había pasado me fui al baño a llorar. Eramos familia, pasábamos todas las fiestas juntos, enterarme de esto fue algo fuertísimo"."Todo lo que dijo es una mentira, si yo no voy a la justicia quedo mal y no lo voy a permitir. Yo no debo plata. Si tenía dudas me podría haber llamado por teléfono y preguntado. A mí me podrán decir lo que quieran, pero deshonesta nunca", expresó Flor. "Yo era amiga de Jorge y con Mabel tenía buena relación. Al principio la acompañé pero tengo una familia y trabajo, no puedo estar todo el día en el local sentada. Tuvimos que seguir con nuestras vidas".Además contó algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación del diseñador con su madre. "Jorge le tenía prohibido hablar, no quería que de notas en televisión". También aseguró que hay gente en su entorno que no tiene las mejores intensiones. "Desde que murió Jorge fui al primer desfile y después no me invitaron más. Apareció gente felpuda, que supuestamente ayudaba y contenía, pero que Jorge no hacía entrar a su casa y la rodearon a ella. Esta persona no es la mamá de Jorge, no es la mujer que yo conocí". Fuente: (La Nación).-