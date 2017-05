La novia de Chano, sensual y provocativa: "El rockero y chico rebelde te llama"

Vive con los padres en un coqueto piso de Barrio Parque, en Buenos Aires, que parece una galería de arte, va al Colón a ver La prohibición de amar de Wagner, y es la chica que le robó el corazón a un rocker descarriado como Chano Charpentier.Angeles Landaburu (23) es influencer y estudiante de Comunicación de Moda en la Universidad de Palermo. Comenzó un vínculo con Chano Charpentier en el festival Lollapalooza.-¿Cómo te sentiste con la repercusión que tuvo tu relación con Chano?-Hay preocupación nacional por él, y entiendo que llame la atención. Soy una chica de 23 años que conoció a un chico en el ambiente donde me muevo habitualmente y me tomé el tiempo de conocerlo. También somos muy distintos y tenemos estilos de vida diferentes. Quizás eso haya ayudado.-¿Qué cosas los diferencian?-Salgo a las siete de la mañana y vuelvo a las diez de la noche, entreno, tengo reuniones, voy a eventos. Tengo mi vida muy organizada. Mi casa es un lugar en el que siempre se fomentó el estudio. La verdad, el tema que Chano sea escandaloso y polémico no está bien visto.-¿Te costó explicarles a tus padres?-Sí. Fue una sorpresa para ellos, pero el desafío es sacar lo mejor de cada persona.-¿Qué le podrías aportar a Chano, con todos sus excesos y su locura?-No pienso que le vengo a aportar algo. Siento que ser tan diferentes es muy atrayente. Mi vida es muy organizada y vengo de una familia con mucha sobreprotección: el rockero y el chico rebelde te llama.-¿Qué fue lo que más te sorprendió de él que la gente no se imagina?-Mi primera conversación con Chano fue sobre Borges, literatura y arte en general. Esos son contenidos que uno aprecia. Es lindo para mí incorporar conocimiento de alguien de otro palo.-Tu relación inmediatamente anterior, que duró varios meses, fue con Juan Martín del Potro. ¿Cómo hiciste para que no trascendiera?-Uno cuida sus relaciones. Tenés que preservar el estilo de la persona con la que estás. Hoy quizás me paro en un punto distinto, porque lo de Chano fue muy imprevisto. Lo de Juan Martín no tiene nada que ver con esto. Era más chica y tampoco tenía nada personal que contar. Hoy me siento más segura, porque ya tengo un camino hecho en la comunicación de moda, que es lo que más me importa.