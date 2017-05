La pose súper hot de Griselda Siciliani: "Estirando isquiotibiales

????? ok @nazarenomakeup #sugarestirandoisquiotibiales ? Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 4 de May de 2017 a la(s) 7:30 PDT

Griselda Siciliani sigue levantando la temperatura de las redes sociales con sus fotos.La actriz compartió con sus seguidores de Instagram una técnica para estirar los isquiotibiales en su camarín."¡¡¡Esta es nuestra visión en camarines antes de la función de @sugarlaobra con @lasfotosdematy!!! ¡¡Griselda Siciliani, no podés ser tan bomba!! #SugarCalentando #Bomshell #Sexy #legs #Star #Blonde", escribió Nazareno, el maquillador de Griselda, en Instagram.Siciliani reposteó la imagen y los usuarios estallaron con corazoncitos y mensajes piropeándola: "#SugarEstirandoIsquiotibiales", subió la artista, acompañando la sensual fotografía.Más allá del estiramiento, llamó la atención que la ex de Adrián Suar parecía que no llevaba ropa interior.