Morocha infernal: La producción de fotos súper hot de una ex GH

Nace falta ser el ganador para obtener visibilidad en los medios masivos de comunicación. Marian Farjat, Maipy Delgado y Brian Lanzelotta no ganaron Gran Hermano 2015, pero pisan fuerte en el mundo del espectáculo.Al igual que muchos de sus compañeros, Belén Etchart logró la popularidad que buscaba. Luego de formar parte del reality más famoso de la televisión argentina, se le abrieron muchísimas puertas. De hecho, cumplió su sueño: debutar en teatro. Luego de una temporada movidita, la ex hermanita se tomó unos meses de relax.Si bien en las últimas semanas fue noticia por haberse peleado públicamente con Nai Awada (que, según la ex hermanita, le habría tirado onda), protagonizó una sesión súper hot. Se animó a posar completamente desnuda. Orgullosa de su cuerpo, compartió las fotos a través de sus redes sociales.