El body negro súper cavado de Guillermina Valdés causó sensación

Enfocada en su carrera como actriz, Guillermina Valdés (39) no descuida su rol empresarial ni de modelo. Un ejemplo de eso es la producción súper sexy que realizó esta semana y de la que adelantó parte del backstage, aunque sin revelar si es para una revista o una nueva campaña.Con un look tan sugerente como sensual, la mujer de Marcelo Tinelli (57) jugó con la aplicación Boomerang de Instagram para exhibir un breve fragmento de la sesión fotográfica en donde se la ve con un body negro súper cavado, junto a una botas largas muy cancheras. "Se viene, se viene", tituló Guillermina el ratonero backstage con el que cosechó suspiros y miles de "me gusta".Por otro lado, Valdés está en pleno ensayo de Invencible, obra teatral que se estrena este mes en el Multiteatro, junto a Valeria Lois, Carlos Portaluppi y Héctor Díaz.