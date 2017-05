Ciro: "Me robaron una tostadora, debe haber sido una mujer"

No obstante, generó polémica, además de la noticia del asalto, las declaraciones del líder de Ciro y los persas. En declaraciones a los medios de comunicación, el cantante sostuvo que "se llevaron cosas insólitas: una plancha de cubiertos, una cafetera y una tostadora. Debe haber sido una mujer".



Los dichos machistas generaron rápidamente el repudio de gran cantidad de personas en las redes sociales, por lo que el ex integrante de la banda Los Piojos, pidió disculpas a través de Twitter.



"Si, fue un comentario desafortunado el de la cocina. Dije otras cosas también. La gente superficial elige aquella. Y en eso quedan", publicó Ciro.

Con relación a sus otras declaraciones, consideró que éstas "son décadas de corrupción política, décadas de corrupción de la Justicia y si entre todos podemos ir modificando eso puede ser que vayamos mejorando", a la vez que enfatizó que "la Justicia tiene que existir para todos y ser inflexible".



Fuentes policiales informaron que los ladrones ingresaron a la casa del cantante, aprovechando que no estaban sus dueños, por una vivienda lindera y tras violentar las rejas de la parte trasera.



Los asaltantes escaparon en un auto Toyota Etios y una camioneta Dodge Ram, del cantante, llevándose objetos de valor.

Los vehículos fueron encontrados abandonados.