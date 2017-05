Flor de la V criticó los contenidos televisivos

A punto de debutar en Polémica en el bar después de su ruidosa salida de Bendita, Flor de la V analizó la TV actual y se quejó de que en la ficción argentina siempre se convoca a los mismos actores y que no hay innovación.



Al referirse al rating, Flor opinó: "El encendido va a seguir bajando si el contenido de Internet y Netflix sigue siendo tan fabuloso como es, y la gente puede ver lo que quiere a la hora que quiere. Para mí la televisión tiene que ofrecer algo así que esté a la altura de esa competencia".



"La gente quiere volver a tener esa fantasía de la típica novela argentina que consumimos todos. Esos grandes culebrones, la novela novela", aseguró, en diálogo radial con Moskita Muerta en La Once Diez.



Luego pasó al tema de los actores, algo que seguramente le traerá repercusiones. "No quiero quitarle el trabajo nadie, pero hay un momento en el que hay que dar una vuelta de página y convocar a gente nueva. Te cansás de ver siempre a la misma gente en los mismos personajes", reprochó.



"Paren un poco, otra vez sopa. Lo dicen los mismos números", continuó Flor y aclaró que ella no tiene pensado volver a hacer una tira diaria, porque le insume mucho tiempo. "Son muchas horas de trabajo y no podés hacer otra cosa", explicó.