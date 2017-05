Fuertes rumores de crisis entre Oriana Sabatini y Julián Serrano

Analía Franchín contó en Los Ángeles de la Mañana que Oriana Sabatini y Julián Serrano atravesaban una fuerte crisis en su relación y que ella viajó a Estados Unidos para despejarse. Lo cierto es que en los últimos días los ídolos teen no tuvieron demasiados intercambios en las redes, aunque el 28 de abril Julián compartió en Twitter el videoclip del tema Love me down easy de Sabatini.



Ante las fuertes versiones, FashionTVcom se comunicó con Oriana y ella desmintió la separación: "No, no sé de dónde lo sacaron", respondió la hija de Catherine Fulop al ser consultada por el rumor de crisis con Julián, llevando tranquilidad a los seguidores de esta pareja.



Mientras tanto, el paranaense también lo negó: "No estamos separados. Son solo rumores", dijo a EltreceTV.



- O sea que está todo bien entre ustedes

- Sip (sic)



- ¿De dónde surgen los rumores de separación, entonces?

- Y es que no subimos fotos juntos hace como quince días. Ya nos pasó otras veces.



- ¿Te da bronca o es parte de la exposición que tiene la pareja en las Redes sociales?

- No sé si bronca, pero a veces me asusto. Me marea un poco.



- Es muy fuerte que midan tu vida por una foto en Instagram

- Suele pasar. Y después alguien empieza con el rumor.