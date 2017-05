Vinculan sentimentalmente a Noelia Marzol con el Pollo Álvarez

#campaña de @rincondemoda_showroom by @pametropia Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 3:26 PDT

Ivana Nadal, Flor Torrente, Laurita Fernández, Barbie Vélez, Candela Ruggeri, Mariana Brey. Una nueva famosa se habría sumado a la lista de conquistas del Pollo Álvarez.Se trata de la actriz y bailarina Noelia Marzol. En las últimas horas se dijo que la rubia y el conductor de "Combate" habrían iniciado un romance.Sin embargo, Marzol desmintió la versión: "No es cierto, no tengo idea de dónde salió esa versión. Nada que ver".Al ser consultada sobre si este rumor la afecta a nivel personal, aclaró: "No porque estoy sola. Pero con el Pollo no hay nada".Por otro lado, cabe destacar que Marzol estará este año en el Bailando y su pareja será nada más y nada menos que José María Muscari.