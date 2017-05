Día de Star Wars: Luke Skywalker "se apareció" ante los fans de la saga

Mientras el mundo celebra el día de Star Wars, en el año en que se cumplen los 40 años del estreno de la famosísima saga creada por George Lucas, el sitio oficial starwars.com lanzó una campaña llamada "Force for change" a beneficio de la fundación Starlight Children con un video muy ocurrente que no tardó en hacerse viral: se trata de una especie de casting donde algunos fans son probados repitiendo algunas escenas icónicas de la película y de repente son sorprendidos por Mark Hamill (Luke Skywalker). Las reacciones de los seguidores de la saga al encontrarse con el actor que le puso el cuerpo al mítico personaje son de lo más hilarantes y emotivas.

Cuándo surgió el festejo

Sociedad Fans de Star Wars celebran los 40 años de la saga fantástica

Todos los 4 de mayo los fanáticos de Star Wars de todo el mundo celebran su día. Lo primero que uno -ajeno a los códigos warsies- podría pensar, es que un 4 de mayo se estrenó la primera película de la saga. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien este año la comunidad Star Wars está de fiesta porque se cumplen 40 años de la llegada a los cines de la saga creada por George Lucas, no es esta la fecha de lanzamiento.La historia del Día de Star Wars se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", rezaba el texto, es decir, un juego de palabras con la fecha, "May the 4th" significa literalmente "4 de mayo", y su lectura por fonética, "may the force", que alude a la frase más famosa de la película, en español, "que la fuerza te acompañe".Desde entonces, los fanáticos preparan diferentes actividades para recordar este día. Son habituales las maratones de películas o los encuentros con seguidores disfrazados de Jedis, Stormtroopers y muchos otros personajes del film.