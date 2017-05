El Polaco sería detenido tras denuncias de su ex: Lo que dicen los abogados

La guerra judicial entre El Polaco y Valeria Aquino, su ex mujer y madre de su hija, Alma, parece no tener fin. En las últimas horas, la fiscal que atiende en la causa por presunta violencia de género por parte del cantante pidió al juez la detención del participante del Bailando. ¿Qué dicen los abogados de ambos al respecto?Fernando Burlando, representante legal del cantante dijo que no fue notificado y que los delitos que se le podrían imputar a su cliente "no son detenibles". "Atribuyo esta situación a una gran ignorancia del derecho por parte de quienes asesoran a Valeria, o parte del circo mediático que está haciendo", agregó según publicóLa semana pasada los abogados de Aquino realizaron un pedido de detención del cantante, en el marco de la causa que su clienta inició por violencia de género. En el escrito argumentaban que él no tenía domicilio fijo y que obstruía la investigación. "El abogado puede pedir cualquier estupidez para avalar este circo, pero no creo que la fiscal lo haga", dijo Burlando.Además, se refirió a una denuncia que su cliente realizó contra Aquino: "Se hizo en la fiscalía número 4, por el impedimento de contacto (Valeria no dejaría que el cantante viera a Alma). Nos comunicamos para ver si le podía dar a la nena el fin de semana y obtuvimos como respuesta un 'después aviso' y nada más. Las visitas no están determinadas por la Justicia porque para eso antes debería expedirse por la causa que ella inició por violencia de género".Al respecto, dijo que El Polaco ya se hizo las pericias correspondientes y que en las audiencias de la semana que viene pedirán el sobreseimiento del cantante. Por último, se quejó de la mediatización de la otra parte: "Lamentablemente está en juego la calidad de vida de la nena, que tiene que vivir a diario situaciones en las que su mamá expone todo".Miguel Molina, abogado de Aquino, en cambio confirmó que la fiscal efectivamente pidió al juez la detención del participante del Bailando: "Ya se reunieron los elementos, además se pidió que se lo citara a una indagatoria y ahora será el juez quien deba decidir".Además, negó que los delitos no sean "detenibles" como había afirmado su colega, Fernando Burlando: "Acá hay un concurso de delitos: lesiones, amenazas. No prescribió, porque después del primer hecho, hubo otros actos".Valeria Aquino había estado con custodia hasta hace unos días, según contó su abogado: "Vamos a pedirla de nuevo porque hoy la amenazaron, le dejaron una nota en el auto. Viene recibiendo amenazas desde que denunció el primer episodio. Está todo en el expediente", cerró.