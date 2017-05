Brad Pitt rompió el silencio y habló de su separación de Angelina Jolie

Luego de su escandalosa separación de Angelina Jolie (41), Brad Pitt (53) rompió el silencio y dio detalles de la ruptura. Lo hizo casi 8 meses después de que la noticia se filtrara en los medios y en una extensa entrevista que le brindó a la revista estadounidense GQ Style.A corazón abierto, la estrella de Hollywood afirmó que él no quería separarse de la actriz, con quien estuvo 12 años en pareja, pero que el divorcio fue inevitable. La situación no daba para más y por ese motivo, empezó terapia. "Ya sabes, acabo de empezar terapia. La amo. La amo. Debí pasar por dos terapistas antes de encontrar la correcta", reveló."El primer impulso es aferrarse y luego viene el cliché: 'si amas a alguien, déjalo libre'. Ahora sé lo que eso significa, amar sin tener ese sentido de propiedad. Es amar sin esperar algo a cambio", agregó.Al momento de la separación, trascendió que uno de los motivos del final de la relación entre Pitt y Jolie era la adicción de él al alcohol. Y, lejos de intentar evitar hablar de eso, el actor lo confirmó. "Tengo una bodega (de bebidas). Me gusta muchísimo el vino, pero lo dejé en el piso. Tuve que alejarme un minuto", se sinceró. "Ahora tomo jugo de arándano y agua con gas. Tengo el tracto urinario más limpio en todo Los Ángeles. ¡Te lo garantizo!", bromeó.Pitt y Jolie se conocieron en el rodaje de Sr. y Sra. Smith (en 2004) y poco después empezaron a salir. En marzo de 2005, el actor se divorció de la que hasta entonces era su esposa, Jennifer Aniston, mientras que en 2003 Jolie se había separado del actor, director de cine y músico Billy Bob Thornton, con quien estuvo casada durante tres años.