Cecilia Bolocco habló de la crianza del hijo que tuvo con Menem

En una entrevista sin filtro, Cecilia Bolocco (51) se refirió a la crianza de Máximo, el hijo de 13 años que tuvo con el expresidente Carlos Sául Menem (86), de quien se separó en 2005.Invitada al programa Bienvenidos, del Canal 13 chileno, el conductor le preguntó a Cecilia cómo es ser mamá de un adolescente: "Es exquisito, porque todo lo que yo he entregado al corazón y al alma de mi hijo, lo veo hoy florecer... con sus estados de ánimo complejos, con todo lo que tiene que ver con este proceso particular de los jóvenes cuando dejan de ser niños y entran en la adolescencia. Él me enorgullece tanto que siento que es un niño muy especial. Es un niño muy profundo y sensible, pero a la vez es un niño con una personalidad muy definida. Y también ha influido que hemos vivido los dos solos desde siempre, entonces no quedó otra que tener una comunicación muy estrecha. Y eso ha ayudado muchísimo", contó.Luego, dio detalles acerca del rol madre-padre que Cecilia ejerce con Máximo: "Es bello, muy bello. Pero yo creo que tan complejo y difícil como ser madre. Lo único que te diría es que ha habido momentos que he sentido esa sensación de aflicción de no tener un contrapunto, de no tener esta persona con quien desahogarme y con esa persona, diseñar un poco cuál es la estrategia seguimos, cómo lo apuntalamos... En fin, un ha sido un proceso muy solitario, pero así ha sido siempre, no sé cómo habría sido distinto".

Bolocco se puso seria al hablar de la ausencia del padre de su primogénito: "Hubo momentos muy tristes y muy fuertes porque le hizo mucha falta tener un papá, y mi vida es muy femenina. A mí me hacía falta que tuviese esa energía masculina, ese apoyo de papá"."Desde que él era muy chiquitito, yo me encargué de llevarlo continuamente y de hacer todo lo posible para que se encontraran. No siempre fue fácil, te diría que los últimos años se puso aún más complejo, pero siempre intenté porque era extraño llegar, compartir, que estuviera fantástico y después estos espacios tremendamente largos donde no había noticias. Esa parte fue muy compleja, que hiciera falta y que no entienda el porqué", agregó.Por último, cerró: "Con Máximo no han habido temas tabú, yo he hablado con él de todo. Es un niño con el que he puesto la verdad, honestidad y el cuidado ante todo. Obviamente yo fui asesorada, fui al psicólogo, lo llevé a él también, no son cosas que uno tiene la habilidad para hacerlo de manera espontánea".