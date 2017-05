Pícaro cruce televisivo: ¿Yanina Latorre le fue infiel a su marido?

El martes le tocó a Yanina Latorre (47) ponerse al frente de Los Ángeles de la Mañana (todas las panelistas alternan la conducción durante las vacaciones de Ángel de Brito) y recibió como invitado nada más y nada menos que a su compañero de vida, Diego Latorre (47).Al notar que el graph decía "Separación e infidelidad", el exfutbolista aclaró: "Separación, por ahora, no. Infidelidad, qué se yo, ¿vos me cag. . . ?", le preguntó a su mujer. "¿Querés que te lo confiese acá?", replicó ella, filosa. "¡Nooo!, otro día, en la intimidad, ja, ja, ja. Ustedes son muy escondedoras, son muy zorritas, jajaja. Se hacen las buenitas", replicó Diego, divertido.

Luego, el comentarista estrella de fútbol lanzó un tremendo sincericidio hot. "Espero que no lo haga, en realidad. Y si lo hace, a esta altura, después de 23 años juntos, debe tener ganas de que la toque otro. No lo va a reconocer", afirmó Gambetita. Fiel a su costumbre, Yanina redobló la apuesta: "¿Y vos no tenés ganas de tocar a otra?". Y Latorre cerró la escena a pura honestidad. "Y bueno, a veces se me cruza la idea, ja, ja, ja", concluyó.