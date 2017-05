Brenda Gandini: ¿Qué problema hay si una de 34 se come a uno de 20?

Brenda Gandini (32) es parte de la tira Amar Después de Amar (ADDA). Pareja de Gonzalo Heredia, está embarazada de cinco meses, y le dará un hermanito a Eloy, su hijito. Protagonista de escenas televisivas de alto contenido erótico con un jovencito, la rubia asegura. "Mi marido no me dice nada, es más bueno mi compañero de vida. En general, nosotros no nos decimos nada. Yo no veo que las escenas sean tan fuertes, a mí me parecen normal. Por ahí, porque en ese momento es difícil que uno se sienta que está haciendo algo fuerte porque estás actuando y rodeado de mucha gente. Son muy incómodas hacerlas", reconoció la hija de Daniela Cardone.



Agregó: "Cuando dicen acción tenés que generar una situación sin haber estado en una previa. Con Franco (Masini) nos conocíamos hacía dos días y a la semana ya estábamos haciendo esas escenas terribles, no es fácil. A mi me gusta generar confianza antes de trabajar. Igual, Franco es un amor y pegué onda, es un caballero. Con Gonzalo los dos sabemos de lo que se trata y que es ficción. Es un personaje que cada vez se va poniendo más intenso, que tiene lugares oscuros, se alimenta de esa juventud. Se trata de contar la historia de amor de una mujer con un niño, algo que está mal visto por nuestra sociedad, en el año 2017. Me impresiona que me escriban en el twitter y me pongan que soy una vieja para él".

- Las redes sociales, a veces, son categóricas.

-Me ponen que me odian y, a la vez, que me aman, por suerte re buena onda. Mi personaje es bipolar: tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. A veces, me cuesta mucho defenderla porque era muy intensa. Y realmente tenía que ser así porque es el personaje de una abogada que no le importa nada, y lo buscamos también de esa manera. La idea también era que se genere un poco de ruido. A mí no me generaba ruido porque para mí es normal. Yo acepto el amor en cualquier condición. Para mí no hay edad para amar. Y, entonces, yo planteaba cuál era el problema, no lo entendía. Y me respondían que yo era abierta. Me sorprende que en el año 2017 me pongan que me estoy "comiendo un pebete". Y sí, hay señores grandes que se comen pebetas, en todo caso. ¿Cuál es el problema que una chica de 34, se coma a un nene de 20? No lo veo mal, lo veo espectacular.



- Tal vez, está más aceptado que el hombre busque chicas jóvenes.

-Súper aceptado y me parece horrible. En esta sociedad machista, quiero inculcarle a mis hijos la igualdad ante cualquier situación. El amor no tiene una bandera, un color, se siente y punto.



-Armaste un look especial para tu personaje de abogada. Estás rubia platinada y quedaste así.

-Si, armé un look y quedé así. Soy muy rubia y decidí quedarme así. Me fui a Tribunales a investigar un poco cómo se visten las abogadas. Vi unas minas con unos tacazos, unas medias, polleras y dije "guau, que interesante este mundo", y me pareció increíble. Estuve toda una mañana con una abogada y me pareció interesante. Armé un look parecido a lo que había visto, más allá de que los personajes que se generan en una novela son estereotipos.

Fuente: Diario Popular