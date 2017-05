La actriz Miriam Lanzoni desmintió reconciliación con Fantino

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

Miriam Lanzoni estuvo diez años en pareja con Alejandro Fantino. Pero, hace casi un año, ambos decidieron ponerle punto final a la relación. De todas maneras, eso no quita que mantengan una muy buena relación.

"Nosotros le pusimos un punto final, por eso decidimos comunicarlo, nos parecía sano. Nunca exteriorizamos nada, pero esto valía la pena para evitar cualquier quilombo futuro", declaraba la actriz cuando se conoció la noticia.



Y agregaba: "Si bien no llegamos a tener hijos, la relación que tuvimos fue como un hijo, va a estar eternamente. Soy la persona que soy gracias al amor que nos tuvimos y nos dimos, él igual. Eso lo remarcamos todo el tiempo. Si una relación te deja eso, ¿qué más podés pedir?".

Y en las últimas horas, se dijo que la Miriam y Alejandro se habrían reconciliado.



Lo cierto es que el sitio Primiciasyase comunicó con Lanzoni y negó una supuesta recomposición sentimental con Fantino: "No es cierto que nos reconciliamos, no hay nada de eso".

"Con Ale tenemos una gran relación, es el hombre más maravilloso que conocí, pero no volvimos ni lo haremos", destacó la actriz.



Al ser consultada sobre su actual estado sentimental, indicó: "Estoy sola. Por el momento no quiero saber nada de nadie, estoy con la energía puesta en mi trabajo".

Hace unas semanas, Miriam demostró su destreza en el baile y grabó un videoclip al ritmo de Deja vu, el tema de Shakira y Prince Royce. Tal como se puede ver en el video, la rubia se mostró muy sexy con un vestido que deja ver su espléndida figura.