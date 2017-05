Florencia Peña: "Vivir en Argentina es muy caro en este momento"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

"Extraño tener la guita en el bolsillo para poder ir a comprar la comida. Ahora tenés que pensar que tenés que pagar la tarjeta? No está fácil", había opinado Pablo Rago sobre la realidad que se está viviendo en la Argentina, durante la presentación de la película Los padecientes.



Consultada sobre estas declaraciones en una entrevista con Nosotros a la mañana, la actriz de Quiero vivir a tu lado aseguró estar de acuerdo con los dichos de su colega: "No es algo que diga Pablo Rago solo. Es un momento complicado. Estamos un poquito desfasados entre sueldos e inflación".



"Cuesta el supermercado, todo cuesta más, la ropa está por las nubes. Vivir en la Argentina es muy caro en este momento. Los sueldos no están subiendo en comparación a la inflación que estamos teniendo. Más allá de ser kirchnerista o macrista, me parece que es algo que sabemos: vivir en la Argentina es caro", agregó.



Por último, dio su mirada sobre la gestión del presidente Mauricio Macri. "No creo que estemos mejor que hace dos años, pero no pierdo la fe. Estamos acá en la Argentina, somos argentinos. Yo quiero que nos vaya bien, quiero seguir viviendo acá, me gusta ser argentina. Amo a mi país, no importa quién esté al frente".