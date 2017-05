En pareja con Javier Naselli, un directivo del banco UBS, Vicky Xipolitakis abandonó su carrera mediática y busca virar hacia un perfil empresarial. Si bien, la exuberante rubia comparte fotos luciendo su escultural cuerpo con extravagantes atuendos, disparó: "No voy a mostrar la cola por dos pesos".En el último tiempo Vicky estuvo desaparecida de los medios, pero este lunes en una reaparición pública en "Intrusos" explicó cuáles son los motivos. "Me encanta el ambiente y soy parte pero me ofrecieron hacer cosas que no me gustaron. No quería volver a lo mismo", aseguró."Hoy trabajo por prestigio o por plata. El derecho de piso ya lo pagué", concluyó contundente.