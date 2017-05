Rocío Oliva confirmó su separación de Diego Maradona

Diego Maradona y Rocío Oliva protagonizan otra crisis. Ella misma reconoció que las cosas no están bien con el astro del fútbol y terminó de confirmar.



"Sí, estamos ahí. Pero es por cosas nuestras, no tiene nada que ver esta pelea con Gianinna", aseguró Oliva haciendo referencia a los escandalosos audios en los que la hija de Maradona la insulta.



"No sé qué le pasa a Gianinna, no tengo explicación. Ellas (por Dalma también) están acostumbradas a pelear con las mujeres de Diego", lanzó polémica en un móvil que transmitieron en Los Ángeles a la mañana.



Por otra parte, la jugadora de Excursionistas admitió que todavía no es concreta su participación en el Bailando: "Vamos a ver. Depende de muchas cosas. Recién el viernes voy a saber definitivamente... y sí, es un poco por Diego".