Siciliani explicó por qué no le cuesta mostrarse desnuda o con poca ropa

Su formación artística la hace diferente al resto. Griselda Siciliani (39) es una de las actrices locales con menos pudor a la hora de desvestirse, publicar una foto súper sexy en las redes o inclusive protagonizar un desnudo para alguna tapa de revista o la tira u obra teatral en la que esté trabajando.Hasta el momento todos pensaron que ese desparpajo de Griselda para atreverse a mostrar sus curvas era fruto de su seguridad y su gran capacidad profesional a la hora de personificar un jugado personaje. Y si bien en parte eso tiene mucho que ver, lo cierto es que la reconocida actriz y ex pareja de Adrián Suar reconoció este domingo en la mesa de Mirtha Legrand el verdadero motivo que la lleva a exhibir su cuerpo sin vergüenza."¿Te gusta mostrar tu cuerpo, no? Cuando hacés esas notitas desvestida...", le soltó la Chiqui a Griselda en pleno almuerzo. Y esta última, lejos de acobardarse, le contestó con total seguridad. "Sí, me gusta. No sé bien cómo explicarlo. Me divierte. No es tema para mí estar desnuda o vestida. A veces lo relaciono con la danza o con la formación", explicó la artista.Y siguió: "Siempre cuento la anécdota de que cuando entrás a la escuela de danza y tenés 10 años, están en el vestuario todas las chicas de 17 que ya están terminando. A los 10 es una cosa rara, pero a los 13 ya estás desnuda cambiándote. No te da el tiempo, el cuerpo se transforma en tu instrumento y lo ves de otra manera. Los pudores desaparecen porque la cabeza está en otra cosa del cuerpo, y no en la desnudez: en la técnica, en esto, lo otro... ¡Está la locura en otro lado!".En detalle, a Griselda se la vio muy suelta de ropa en varias publicaciones gráficas, obras de teatro, escenas de televisión e inclusive en el ámbito personal, como cuando se va de vacaciones con su hija Margarita, de casi cinco años, y decide compartir alguna que otra foto en bikini o ropa interior en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de usuarios de esa red social."Siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo", había dicho el año pasado Siciliani en una entrevista para la revista El Planeta Urbano, donde se animó a posar como Dios la trajo al mundo a meses de haber confirmado la separación del padre de su hija.