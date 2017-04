Jimena Barón habló en la mesa de Mirtha sobre Del Potro

Jimena Barón no se sorprendió cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre su relación con Juan Martín del Potro.La actriz de Quiero vivir a tu lado se mostró muy sincera al dar detalles del noviazgo, aunque se negó a responder si está enamorada o no. "Juan Martín nos está viendo ahora. Me dijo que me relaje y haga lo que quiera. No estoy relajada, mi amor", dijo la actriz."Yo lo conozco desde el 2011 y siento que ahora él está pagando platos rotos de mi relación anterior porque me lastimaron mucho y todavía me estoy enderezando, pero siento cosas muy lindas por él", contó.Barón aludió a su vínculo con Daniel Osvaldo y no dudó en dar a conocer los altibajos que le generó esa relación: "A veces me da pánico de que me salgan las cosas mal porque tuve una experiencia delicada con una persona que me dejó expuesta", expresó Barón, quien recientemente disfrutó de un fin de semana familiar con Del Potro y con Momo, el hijo que tiene en común con Osvaldo.La actriz habló de su trabajo en la ficción y reveló que cena muy temprano. "Me cuesta verme en televisión porque nos van pasando de horario y no llego, además no está bueno por el público que nos ve. Yo como a las 7 de la tarde, no sé por qué lo hago, soy como una abuela en un cuerpo equivocado", dijo Jimena Barón.Luego, contó el motivo por el cual terminó la relación con Gianinna Maradona: "Hubo una situación que a mí no me hizo sentir cómoda, media rara y no tenemos más relación"."¿Salió con tu marido?", preguntó Mirtha. Y la actriz respondió: "No sé si salió. Pero me contó una situación de una manera que después, lamentablemente para ellos, hubo como un video que desdijo mucho lo que me contaron".