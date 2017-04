La Bomba Tucumana pidió por el regreso del servicio militar obligatorio

Siempre tuvo perfil bajo, aún en sus momentos de gloria en los noventa. Si embargo, este 2017 Gladys "la Bomba Tucumana" no deja de hacer declaraciones polémicas que la mantienen en el ojo de la tormenta mediática. Primero, cuestionó a Gilda y ahora se metió con un tema polémico y sensible: el servicio militar obligatorio.



En una entrevista concedida a radio El Mundo, la cantante tropical aseguró que si bien mantiene a su trabajo separado de la política, algunas de sus ideas son muy cercanas a las del diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo. Una de las coincidencias con el hombre de la chaqueta amarilla es que considera necesario que los jóvenes pasen una temporada al servicio del Ejército.



"Me parece que estaría bueno. Sacaría a los chicos de la calle, de la droga, de las cosas que pasan hoy al día lamentablemente", afirmó.



Luego, contó un caso cercano con el que intentó justificar sus palabras. "Mi hermano hizo el servicio militar. Era un malcriado de mi mamá y después aprendió a levantarse a las cinco de la mañana. Si tenía que limpiar un piso, lo hacía. Lo mejoró, lo cambió", aseguró la nueva participante del "Bailando por un Sueño".