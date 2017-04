Video: El emotivo gesto de David Bisbal con una niña

David Bisbal y la pequeña Bárbara fueron los protagonistas de una emocionante noche en La Voz Kids España. Antes de despedirse del certamen, la niña le pidió un favor al cantante, que el almeriense no se pudo resistir.



Bárbara, quien se encontraba en el equipo de Antonio Orozco, no logró superar su batalla semanal, y no quiso irse del programa sin cumplir uno de sus sueños. Por eso, antes de irse, le pidió a David Bisbal (también coach del certamen) compartir escenario por un momento para cantar a dúo el tema "Mi princesa".



"Bisbal, antes de irme quiero decirte si pudiera cantar 'Mi Princesa'", expresó Bárbara ante un emocionado Bisbal que corrió a abrazarla. "Por supuesto. ¡Qué regalo me has hecho!", respondió el cantante.



Con el estudio en silencio, el almeriense y la pequeña interpretaron su propia versión de la canción agarrados de la mano, protagonizando un instante mágico y provocando las lágrimas de todos los presentes.