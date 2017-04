La ex del Polaco pidió su detención por miedo a que se fugue

La historia entre El Polaco y su ex Valeria Aquino se sigue complicando día a día.



Recordemos que la mujer había denunciado el 8 de marzo a su ex por violencia de género en una causa y porque aseguraba que el cantante no pagaba la cuota alimentaria de Alma, la hija de ambos.



Según publicó La Nación, el abogado de Aquino, Miguel Molina, pidió la detención del cantante para evitar que se ausente del país.



"Se relaciona con las públicamente demostradas posibilidades que tiene Ezequiel Cwirkaluk de viajar y ausentarse del país, desconociéndose incluso su domicilio, indicio que demuestra la posibilidad de que eluda y evada la acción de la justicia", reza el documento.



En el mismo escrito Aquino asegura a través de su abogado que la denuncia de "impedimento de contacto" es falsa y es interpretada como una "voluntad de entorpecer el accionar de la justicia, no sólo realizando falsas denuncias, sino poniéndose de acuerdo e induciendo a terceros a realizar falsas declaraciones".



Sobre la cuota alimentaria que debe pagar el cantante no hay novedades porque El Polaco no se presentó a las audiencias de mediación, aunque se espera que vaya a la próxima, programada para el 5 de mayo.



Historia de amor



Mientras tanto, el cantante cuenta con el apoyo incondicional de su actual pareja, la exGran Hermano Silvina Luna, quien salió de defenderlo públicamente asegurando que no son verdad las denuncias.



Además, Luna contó días atrás que El Polaco le ofreció casamiento durante un viaje que hicieron y esperan poder contraer matrimonio en marzo del año que viene. "Quiero que sea el padre de mis hijos" había dicho Luna en esa oportunidad.