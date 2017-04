Facundo Arana disparó por elevación contra Griselda Siciliani

Quiso el destino que se encontraran encabezando dos de las obras más convocantes de la calle Corrientes. De un lado están ellos, Araceli González y Facundo Arana , con Los puentes de Madison; del otro, Griselda Siciliani , que con una serie de declaraciones que dio a partir del estreno de Sugar puso en foco una rivalidad latente con la otra ex mujer de Adrián Suar y, de paso, revivió una vieja pelea con el rubio galán.



"En todos los elencos hay algún quilombete. Yo soy intensa, no tengo el tipo de personalidad que se queda afuera de los conflictos. Me encantaría, pero cuando hay un conflicto, aunque no sea conmigo, siempre estoy de un lado", dijo hace unos días la mamá de Margarita. Luego, cuando le preguntaron si hay algún actor con el que no volvería a trabajar, no dio lugar a dudas: "Sí, claro. Con muy pocas personas. Te diría con una sola". La pelea surgida en el set de Farsantes fue lo inmediato que vino a la mente de todo el mundo.



Consultado sobre el tema, Arana prefirió no opinar directamente aunque disparó un tiro que, por elevación, dio de lleno en las declaraciones de Siciliani. "Nosotros laburamos y hablamos con nuestro laburo arriba del escenario. No se me ocurre hablar de terceros. No se me ocurriría", dijo el galán, incorporando a González a su cruzada. "Jamás diré que no volvería a trabajar con alguien. Como está tan lejos de lo que yo hago, o haría, a la persona que lo dice no le doy entidad".

Fuente: La Nación