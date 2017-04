Nicole Neumann, en la cama y en topless

Mi piel y mis @nikkadenicoleneumann Jeans!! #Lista ? #belovely #bechic#BeNikka #compraennuestraboutiqueuonline Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikicubero) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 1:46 PDT

Nicole Neumann confirmó días pasados a la revista Caras la crisis de pareja que siempre negó: "Con Fabián seguimos ahí, remando. Son cosas que se trabajan. No se sale de un día para el otro de una crisis. Estamos tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no".