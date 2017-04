Una foto de Guillermina Valdes levantó rumores de embarazo

Yo te veo la delantera cada vez más prominente. Estás pregnant @guillevaldes ? pic.twitter.com/rVn1UL3uvr — Analia Franchin. (@analiafranchin) 26 de abril de 2017

Nooo Ana ! Solo sacando pecho y no es habitual verme así y con unos kilitos más que no me vienen mal? https://t.co/7v8lvIZSCS — Guillermina Valdes (@guillevaldes) 26 de abril de 2017

Analía Franchin notó algunos cambios en el cuerpo de Guillermina Valdez, luego de ver unas imágenes publicadas en una revista. Lejos de quedarse con la intriga, utilizó Twitter y se lo preguntó sin vueltas. "Yo te veo la delantera cada vez más prominente. ¿Estás embarazada?", escribió arrobando a la mujer de Marcelo Tinelli.Mientras las sospechas fueron creciendo, la empresaria despejó las dudas: "Nooo Ana! Solo sacando pecho y no es habitual verme así y con unos kilitos más que no me vienen mal", contestó.