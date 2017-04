Rial defenestró a Julián Serrano y el entrerriano le respondió

Este domingo, Julián Serrano (23), popular youtuber y novio de la bella Oriana Sabatini (21), escribió un tweet que generó muchísima polémica. El joven manifestó que tenía ganas de "pegarse un tiro" a modo de chiste y, como era de esperarse, cientos de usuarios de esa red social salieron a criticarlo mientras otros coincidían con su depresión dominguera.Quizás por eso, o porque se dio cuenta de que un referente teen no puede promover semejante mensaje, el yerno de Catherine Fulop, a las pocas horas borró ese posteo e intentó aclarar sus dichos. Pero sus palabras trajeron más confusión y polémica."La verdad me divirtió bastante, me entretuve bastante el fin de semana. El tweet lo borré para evitar que se arme polémica, pero fue peor. Cuando vi que dos o tres periodistas pusieron que se podía malinterpretar, dije 'quizá tienen razón', entonces lo borré y ahí lo subieron en todos lados", explicó el galancito de Quiero vivir a tu lado (El Trece, a las 23) en un móvil para Intrusos (América, a las 13.30)

Pero su arrepentimiento no convenció a Jorge Rial, quien este miércoles comenzó su programa hablando del tema. "Este fin de semana Julián Serrano puso '¿Por qué todos los domingos me dan ganas de pegarme un tiro? Posta debe ser alto cósmico porque es increíble'. Él no es un pendejo, ya tiene los huevos grandes... Es un ejemplo de mierda pibe, no lo tenés que hacer porque lamentablemente hay muchos que te copian", le aconsejó con bronca el famoso conductor y padre de Morena y Rocío, de 18 y 17 años respectivamente.Preocupado por las repercusiones que pudieran generar en los adolescentes mensajes así de fuertes, Rial expresó la necesidad de controlar aquellos pensamientos que se escriben en las redes."Uno sabe que los domingos es un día jodido para cualquiera pero Julián reflexioná un poco, tenés influencia en los pibes y eso es una responsabilidad que buscaste vos y tenés que asumir con todas las consecuencias que tiene porque ganás guita con eso. Y si vos no estás pasando por un buen momento hablalo", agregó el periodista.Pero el escándalo recién comenzaba... Es que, en medio del debate que desencadenaron sus dichos, pusieron en pantalla un irónico mensaje en Twitter en contra de las declaraciones del periodismo. ¿El resultado? El presentador de Intrusos lo defenestró. "Cuando la gente mayor no entiende el sarcasmo y tenés que explicarlo con manzanas", escribió Serrano al lado de una foto en la que él aparece posando con gesto de hartazgo."En tu caso Julián lo tendrías que explicar con helados. El helado que te clavás en la frente, el que te clavaste el domingo. La verdad, sé que nos ves como unos viejos de mierda y te tengo una mala noticia: te vas a transformar en un viejo de mierda porque sos un pendejo de mierda. Y después que vengan todos a putearme, me los fumo a todos en fila", se descargó enojadísimo el animador.Y cerró, furioso: "Después quiero la lista de marcas que promociona este pibe porque no voy a comprar nada más que promocione un pibe que alimenta la idea del suicidio en los pendejos. ¿Sabés la cantidad de suicidios que hay, pendejo? En vez de las manzanas, agarrá los libros y fijate la cantidad de pibes que la están pasando mal y que ven que vos que sos un pequeño burguesito dice 'me pego un tiro'. Estás en todo el derecho de hacerlo ahora no le digas a los demás que está bien y encima te hacés el canchero...". Fuente: (Clarín).-