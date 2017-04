Feroz enfrentamiento mediático entre Gianinna Maradona y Rocío Oliva

En Intrusos, Jorge Rial presentó un mensaje de voz de Whatsapp de Gianinna Maradona dirigido a su padre, en el que entre varios reclamos, le dejaba además una amenaza a Rocío Oliva: "Decile a la conch. . . que tenés al lado, a esa pend. . . de mier. . . , que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar".El audio completo hacía referencia a una denuncia mediática que Diego había hecho en la tele, donde aseguraba que le prohibían ver a su nieto Benjamín. "Ay mirá, mirá. No, no me interesa seguir ni escuchando tu nota de voz. Vos fuiste el que en la televisión dijo que. . . por favor, que yo no te dejaba ver a Benjamín. En ningún momento, nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer él te esperaba y yo no lo dije en la televisión, lo puse en Twitter. Así que decile a conch... que tenés al lado, esa pendeja de mier.. que ojalá que nunca me la cruce, porque la voy a desfigurar. Decíselo, decíselo bien, que le muestren mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas", concluyó casi a los gritos Gianinna.A los pocos minutos, la propia Gianinna sorprendió a todos y salió al aire por teléfono, para aclararle el tema a Jorge Rial. Lejos de poner paños fríos, la mamá de Benjamín redobló la apuesta y confirmó que había empezado la guerra contra Rocío.

"Ella quiere dejar mal parado a mi papá, dejarlo como que es un mal abuelo, cuando al realidad no es así. Si quiere, que muestre los audios de ayer. Si quiere guerra que arranque, que yo estoy", desafió, ante la incertidumbre de los panelistas, quienes intentaban conocer los motivos de la pelea."Esta chica no es mamá y no le importa mi hijo. Me parece una pend . . de m . . . A ella le molestaba que me acerque a mi hermanito (Diego Fernando, hijo de Verónica Ojeda) por su mamá. Rocío se metió en un terreno que no debe meterse nadie en la vida. Tiene que ver con mi hijo. Y mi guerra con ella va a ser judicial, voy a hablar con (Fernando) Burlando", siguió Gianinna."Lo que ella, y la gente que se mete no se banca es que yo esté muy bien con mi papá. Llegué de Dubai hace unos días, mi hermana está allá toda pasándola bien y eso eso lo importante. El amor es más fuerte. Y si quiere guerra la espero. Que no me la cruce porque me pongo los guantes", aclaró. Antes de despedirse se negó a cruzarse por teléfono con Rocío, pero pidió que se investigue lo que hace de noche. "Está saliendo mucho a los boliches y ayer terminó tirada con resaca", cerró, dando a entender que la rubia está descontrolada mientras Diego está en Dubai.Lejos de amilanarse, Rocío esperó que cortara Gianinna y con voz calma negó haber hecho algo que pudiera perjudicar al pequeño Benjamín y dio su versión de lo ocurrido. Entre otras cosas, dijo que Gianinna tenía "mala memoria" ya que ella había intercedido muchas veces entre ellas y Diego. "Dalma y Gianinna llaman para alterarlo cuando está conmigo. Que no se metan en la vida del padre", siguió. Y para el final demostró que no hay vuelta atrás en el conflicto. "En vez de hablar de mí, que Gianinna Maradona se dedique más a su hijo, ya que se lo deja demasiado tiempo a su madre (por Claudia) y se emborracha en los boliches".