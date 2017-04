Maby Wells será madre a sus 47 años por segunda vez. Así lo contó ella misma. "Fue un bebé muy buscado, pero no hicimos ningún tratamiento. Nos tomamos todo con mucha calma. Si pasaba, genial y sino, veríamos", aseguró la conductora.



Y luego remarcó: "Mi generación está bastante tranquila con el tema de la edad. Quiero decir que antes eso preocupaba, pero ya no. Siento que soy mamá en el momento correcto".



Además, contó el sexo de su hijo. "Vamos a tener un varón, pero todavía no decidimos el nombre", confió en una nota para la revista Pronto.



Wells se convertirá en madre en agosto y le dará un hermanito a Trinidad, quien tiene 6 años y es fruto de su relación con el ingeniero Gonzalo Teijeiro.