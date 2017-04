Barbie Vélez explota su seducción: "Los hombres me buscan como nunca"

A los 22 años Barbie Vélez explota toda su seducción. "Hoy prefiero el perfil bajo; el año pasado la pasé mal", dice. La causa que la enfrentó con su ex pareja terminó con un sobreseimiento para ambas partes. Los dos apelaron."Vengo laburando mucho por todos lados. Me voy a mudar sola. Y para eso necesito plata. El depto ya lo tengo, faltan detalles. ¡Estoy emocionada! Me la paso mirando blogs de decoración. Es chiquito pero muy lindo. Queda en Núñez, a mitad de camino entre mis trabajos del Centro y lo de mamá en Tigre. Hoy vivo con un bolso de ropa en el auto. Me baño en el gimnasio o en lo de alguna amiga, para no volver a casa entre las campañas, desfiles, eventos y compromisos", revela en una entrevista con la revistaPor otra parte, sostiene que este año no volvería al Bailando, "pero no porque reniegue, al contrario. Fue mi trabajo durante mucho tiempo. Sólo que prefiero ir por otro lado", afirma.

El próximo fin de semana ?el último de abril? se cumplirá un año del fatídico final de la relación entre Barbie Vélez y Federico Bal (26). Después de dieciséis meses juntos, todo terminó entre acusaciones cruzadas de infidelidad y violencia. Fue un escándalo que llegó a la Justicia. Hubo pericias y declaraciones fuertes; hace un mes, ambos fueron sobreseídos. Sin embargo, tanto Bárbara como Federico apelaron el fallo. Cuando contesta sobre su ex, ella lo hace sin nombrarlo y en genérico.Al respecto, admite que sigue haciendo para entender lo que vivió. "Crecí un montón. Me encuentro en paz, relajada y contenta. Recién ahora estoy sola, por primera vez. De los 16 en adelante no dejé de estar de novia. Cambié. Hoy salgo entre semana, voy a previas y a bailar. Disfruto de mi soltería. Antes necesitaba ponerme de novia, casarme y tener hijos"."Me pondré de novia cuando esté realmente enamorada. Ya no voy a dar manotazos de ahogado. Antes reemplazaba a un chico por otro, para no estar sola. Ahora me va a costar, y no por volver a confiar o no en un hombre, ¡sino porque estoy muy feliz sola!", sostiene.-Vayamos a los nuevos amores. Se te vio con Polito Pieres, con el Pollo Alvarez... Se habló de algún futbolista y hasta de un automovilista.-(Carcajadas) ¡Divinos todos...! Pero no hay nada. Estoy saliendo y conociendo gente. Antes quería casarme, hoy quiero divertirme. Le huyo al compromiso. Si conozco a un pibe que reúne todo lo que me volvía loca, ¡escapo! Ya llegará el momento de casarme y tener hijos. Mientras tanto, me encuentran en el boliche (carcajadas). Me siento muy segura de mí misma. Antes me veía todos los defectos, era muy manipulable. Crecí. Me quiero y me gusto más. ¡Y los hombres me buscan como nunca!