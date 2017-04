Xipolitakis ofreció $ 20 mil y hacer tareas comunitarias para evitar el juicio

La vedette Victoria Xipolitakis presentó hoy ante la Justicia una probation en la que se ofrece a realizar tareas comunitarias en el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos y pagar 20 mil pesos, para evitar ser sometida a juicio oral y público por el escándalo protagonizado en la cabina de un avión de Austral el 22 de junio de 2015.La propuesta ya fue consentida por la fiscal de juicio Stella Scandura y ahora está supeditada a la resolución que adopte la jueza del Tribunal Oral Federal N°4, Gabriela López Iñíguez.La probation presentada este martes por la defensa de la vedette incluye realizar durante un año y medio y por dos horas semanales, tareas comunitarias en el comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos; y lo mismo para los pilotos acusados Matías Soaje y Federico Zocchi.Los pilotos tendrían además la obligación de realizar un curso sobre seguridad en las cabinas de vuelo en el gremio de pilotos.Asimismo, los tres imputados ofrecieron un pago de 20 mil pesos cada uno a la firma Austral.En tanto, en la audiencia de la cual participó el abogado Gregorio Dalbón, que representa a algunos pasajeros del vuelo del escándalo, se opuso a conceder una probation a Xipolitakis y recusó a la fiscal Scandura, algo que también deberá resolver en estos días la jueza Iñíguez.Xipolitakis está acusada por infringir el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años al que "ponga en peligro la seguridad de una nave".El hecho ocurrió el 22 de junio de 2015 cuando la mediática vedette viajó desde el Aeroparque Jorge Newbery a la ciudad de Rosario en el vuelo AU 2708 de Austral, y fue invitada por los pilotos a permanecer en la cabina del avión.Según la acusación del fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, la vedette fue invitada por el comandante Zocchi a ingresar en la cabina del Embraer y con su permiso fue que ella "operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue".En ese sentido, consideró que los videos que dieron origen a la causa "ratifican de manera certera" que la vedette "operó el acelerador y que Soaje fue quien le dio las indicaciones relativas a 'cómo y cuándo acelerar'; 'si había que acelerar más y cuándo 'soltar'".Los videos a su vez "también exhiben la preocupación de Zocchi en el video extraído del Iphone de Xipolitakis", en frases como "¿Esto no va directo (...) a Showmatch, no?" o "Mirá Vicky, yo me voy a hundir, pero vos te venís conmigo".