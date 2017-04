Sol Pérez mostró en un video cómo entrena con una malla muy cavada

Entrenar duro, lo demás es puro cuento ?! Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 4:38 PDT

HOY JUJUY ??? Ame este look para #unocontrauno @tycsports Gracias @luiggi_morales por cumplir mis caprichos y @ninacharme por toda la nueva colección ? #lachicadelclima #tycsports #look #sabado #basquet #ucutv #solperez Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 10:53 PDT

Sol Pérez publicó en la red un video que la muestra entrenando con una malla que deja al descubierto gran parte de su infartante anatomía."Entrenar duro, lo demás es puro cuento", escribió la rubia junto al video que muestra su sensual cuerpo.La infartante "Chica del clima" ya está confirmada para el Bailando."Yo iría al cruce, soy estudiante de derecho y justiciera, eso es lo que me da miedo en el Bailando. Por eso no la pasé tan bien en Combate, soy siempre la primera en saltar, y me defiendo siempre", advirtió semanas atrás."Creo que puedo aportar frescura, no soy careta, no vendo algo que no soy", expuso sobre lo que quiere brindarle al certamen de Showmatch.