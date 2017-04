Barby Franco afirma que con Burlando "no hubo ningún contrato"

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

La relación entre Barby Franco y Fernando Burlando llegó a su fin y ya no son más pareja. Los fuertes rumores de crisis comenzaron cuando aparecieron imágenes del abogado muy cerca de una top model, Milagros Schmoll. Y luego de eso la separación no tardó en llegar y Barby finalmente abandonó la casa que compartía con su ex en Barrio Parque.



"Ahora tengo bronca por las fotos, pero creo que se me irá. Mis cosas están allá todavía (Barrio Parque) pero la relación está terminada ¿Qué extraño? Un montón de cosas. Fueron cinco años. Sobre todo el despertarme con él", dijo la modelo.



Luego, reveló detalles íntimos de la vida de pareja: "La pasión siempre estuvo, día a día los dos le poníamos. Fue el desgaste creo. Pero sobre todo él no entiende que tengo 26 años y que quiero salir con amigas. No sé si alguna vez me mandó a seguir, pero sabe todo el tiempo lo que hago y mi teléfono está en su nube y sabe con quién hablo, sabe todo de mí. Quiere tener el control de todo el tiempo", sostuvo.



Y finalmente descartó estar interesada en un acuerdo económico. Es más, dice tener tarjetas de crédito que se niega a usar: "No hubo ningún contrato, lo nuestro fue amor", declaró.