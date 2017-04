Foto 1/4 Crédito: Paparazzi Foto 2/4 Crédito: Paparazzi Foto 3/4 Crédito: Paparazzi Foto 4/4 Crédito: Paparazzi

Kate Rodríguez es sensación en con sus impactantes fotos y su escultural figura. La panameña, contó cómo vive este gran momento profesional.



"Estoy súper contenta. Todos los días me sorprendo de lo versátil que es estar con profesionales como Gerardo Rozín (en "Morfi, todos a la mesa"), estoy chévere", comentó Kate.



Ante la repercusión que tienen sus fotos y videos en las redes, comentó: "No sabía. Como no tengo mi familia acá estoy muy pegada a las redes sociales. Me hacen declaraciones de amor, me escriben cosas lindas. Me divierte mucho lo que me escriben".



"Siempre me piden videitos y yo me acerco a la gente, trato de compartir con ellos. No sé si es tan subido de tono. A veces la gente me denuncia las fotos y videos, eso pasa mucho. Es como raro. Voy al supermercado. Lo manejo lo más normal posible, soy cero estrella", agregó.



Sobre cómo maneja la exposición en la calle contó: "Entreno en el mismo lugar, voy al salón de belleza, me muevo por el mismo circuito todos los días. Veo a la misma gente, por eso estoy tan pegada a las redes sociales, es una forma moderna de hacer nuevos amigos".

Acerca de su presenta amoroso indicó: "Estoy tranquila, estoy más cerca de estar con una mujer que con un hombre (Se ríe). Los hombres te invitan a salir por WhatsApp, por ejemplo, y eso no me gusta. El Tinder y esas cosas no es mi onda. Por ahora estoy tranquila sola, enfocada en el trabajo. No tengo mucho tiempo de compartir con alguien, quisiera estar tranquila por ahora".