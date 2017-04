La China: "Con Benja elegimos hacer todo juntos, nos cuesta despegarnos"

Inseparables

En noviembre de 2016, la China viajó a Europa para protagonizar la nueva campaña de invierno de Desiderata. El martes 11, en un galpón de San Telmo, la presentó en sociedad. "Desde chica que no viajaba a Londres, fue un viaje hermoso y divertido", dijo..No existe un adjetivo más apropiado, más preciso, para definir el romance entre Eugenia Suárez (25) y Benjamín Vicuña (38). Desde finales del año pasado, conviven en una casa que alquilaron a Fabián Gianola en el country San Jorge. Formaron una familia ensamblada y numerosa, con cuatro hijos, a la que sumaron también algunos perros. En el último año y medio, el tiempo que llevan como novios, protagonizaron juntos dos películas (El hilo rojo y Los padecientes) y una miniserie (Sitiados, donde él es la estrella y ella se sumó para un capítulo). Y cuando Benjamín tuvo que radicarse por un tiempo en Santiago, Eugenia buscó trabajo allá para poder acompañarlo.Además, en su tiempo libre ?sin trabajo y sin chicos? viajan por el mundo: ya pasearon su amor por Miami, Nueva York, Cabo San Lucas, Bogotá, París, Londres, Carmelo? La pregunta cae de madura: ¿no le resulta abrumador hacer todo, absolutamente todo, con la misma persona? ¿No le falta libertad, oxígeno? La China, que jamás esquiva una pregunta, responde con seguridad: "Para nada? ¡Me encanta! Es lo que elegimos con Benjamín. Siempre buscamos la posibilidad de trabajar juntos porque nos llevamos muy bien y somos demasiado pegados. Con Benja hacemos todo juntos. ¡Es la primera vez que un novio me acompaña a comprar ropa?! Cuando te llevás bien con la persona que tenés al lado, poder compartir también el trabajo, es increíble. Además, la actuación es nuestra pasión, la compartimos", asegura. Y dispara la entrevista.?¿Qué es lo que más te gusta de Benjamín??¡Todo! Cuando sos mamá no podés estar con alguien que no sea buen papá. El resto lo puede hacer más o menos, pero en su rol de padre no puede fallar. Por suerte, Benajmín es un padrazo y eso me recontra enamora.?Entonces te deben estar rondando las ganas de volver a ser mamá??No es el momento. En casa ya somos seis, además tenemos algunos perros? ¡Somos demasiados! Siempre quise tener una familia numerosa: cuando era chica le pedía a mi mamá tener más hermanos? Tengo uno solo, lo amo, pero sentía que éramos pocos. Me encantan esas familias que se juntan para Navidad alrededor de una mesa y son cincuenta. Si viene más adelante, vendrá, pero por ahora así estamos bárbaro.La China está feliz? y se le nota. Al mismo tiempo que disfruta de su gran momento junto a Benjamín, sigue desarrollando una ascendente carrera: es una de las actrices mejor cotizadas del país, su fama ya trascendió nuestras fronteras, y las marcas la reconocen como una verdadera influencer. Y todo esto lo logró sin descuidar jamás a su hija Rufina, de 3 años, fruto de su relación con Nicolás Cabré.?¿Te resultó difícil alcanzar el equilibrio entre el tiempo que le dedicás al trabajo y a la familia??Para nada, porque no soy una fanática del trabajo. Me gusta el ritmo del cine, porque me permite hacer una película en dos meses y después me deja tiempo libre para estar con mi familia. Hoy no podría hacer una tira diaria, se complicaría mucho con Rufi? Disfruto mucho ser mamá, me gusta llevarla al colegio, estoy pendiente de su crecimiento. Para estar bien, no me pueden faltar la familia ni los amigos. Sin eso, me muero.?¿Qué clase de madre resultaste ser??Siempre supe que iba a ser una madre presente y que iba a poner límites. Me educaron así, es lo que transmito. Estoy encima de Rufi para que no diga malas palabras y que sea educada. Con lo único que no soy estricta es con el horario para irse a dormir, siento que todavía es chica? No tiene la rutina de "baño, comida y a la cama". Como vivimos solas desde que tiene tres meses, cada noche parece un pijama party. Muchas veces no quiere ir al cole para quedarse conmigo.?¿La ves parecida a vos??¡Es igual a mí! Desde muy bebé se muestra con mucho carácter. Cuando quiere algo no hay chance de que la hagas cambiar de opinión, pero por suerte es muy sociable. Desde chiquita viene a los sets conmigo, por eso está acostumbrada a relacionarse con gente de todas las edades. Ya conoce perfectamente mi trabajo? Rufina es lo más lindo y es mucho más de lo que soñé. Espero que ella me vea como yo la veo a mi mamá, Marcela. Ojala pueda ser así.?Tu mamá suele acompañarte en los viajes, evidentemente tienen una gran relación.?Mamá es lo máximo, es mi mejor amiga desde que soy chica. Siempre confié en lo que me dice. Cuando empecé a salir de noche le pedía que me fuera a buscar a la puerta de los boliches, nunca me dio vergüenza. Por suerte, me ayuda mucho con Rufi. Varias veces viajamos las tres solas? y con Benja, claro. Fuente: (Hola!).-