¿Quién sería la tercera en discordia entre Jimena Barón y Del Potro?

El amor parecía estar más firme que nunca entre Jimena Barón y Juan Martín Del Potro. Pero la aparición de la modelo Flor Ventura, una infartante morocha, desestabilizó la paz que reinaba en la pareja.Según publicó el sitio Farándula.com, el tenista y la modelo mantuvieron un affaire mientras Delpo comenzaba su relación con Jimena Barón.En la conversación por WhatsApp que el mencionado sitio publica, Ventura le envía una captura de pantalla al tenista en el mismo momento en que Barón confirma su romance en el programa Los ángeles de la mañana."Jimena Barón cuenta toda su verdad", decía la captura que le envía Flor a Del Potro y él le pregunta. "¿Y qué contó?", a lo que ella responde visiblemente enojada: "Te imaginarás que automáticamente cambié de canal. Feo todo".Más tarde, Ventura habló para el portal Ciudad.com y tibiamente confesó que mantuvo una relación con el tenista, pero no se animó a confirmar que fue en el mismo momento que comenzaba su vínculo con Barón."Si le pregunté si estaba con ella fingió demencia en la respuesta, me dijo que no. No me lo quiso contestar, pero calculo que si hubiera estado con ella, me lo habría dicho", dijo la morocha."Él no tenía compromiso conmigo, y no sé si en ese momento con Jimena tampoco. Por ahí, él conoce chicas en simultáneo y después ve cuál le cuadra mejor", disparó.