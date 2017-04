Quién esta bella rubia por la que se pelean dos famosos

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Se llama Julieta Rodríguez y es la mujer que generó una inesperada discordia entre Cristian U y el Pollo Álvarez. Y no es para menos. Si bien es argentina, primero se hizo famosa en Perú, donde salió campeona de Esto es guerra, la otrora versión de Combate. Por eso, vino con pergaminos para integrar el equipo rojo de Combate Evolución. Además, tuvo un paso en la televisión peruana en el programa Bienvenida la tarde.



El jueves por la tarde, el ganador de Gran Hermano 2011 mezcló simpatía y seriedad al lanzar una advertencia al conductor del reality de elnueve en su visita a BDV: "Tiene tantas mujeres bellas, así que no sé qué anda haciendo con las que no le corresponde(?), porque somos amigos, pero vamos a terminar discutiendo". Enterado de la situación, el Pollo se hizo el desentendido en un audio que le envió por WhatsApp a Andrea Taboada: "Cristian es amigo. No entiendo. ¿Qué chica dice que me levanté? No entiendo. Y no entiendo cómo siempre aparece algo o alguien. Dudo de Cristian, que diga algo, porque es amigo, capaz que fue un chiste. Pero no sé de qué habla".



En realidad, el exGH hablaba de la bellísima Julieta, quien defiende los colores del rojo y por estas horas se recupera de una lesión...